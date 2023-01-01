У каждой лжи две правды. Анна Мария Роу (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«У каждой лжи две правды» – фантастический роман Анны Марии Роу, жанр приключенческое фэнтези, детективное фэнтези, любовное фэнтези. Сходила на юбилей, а там… Именинницу убили, запретная магия вырвалась из-под контроля, на голову свалился чудаковатый жених и… И с этого все только началось! А ведь обещали спокойный светский вечер. С разворачиванием мумии. Которая оказалась живее всех живых. Все ещe скучно, Стефания?



У каждой лжи две правды слушать на видеосервисе Wink.