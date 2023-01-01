У Истока. Хранители. Том 1. Явление. Оливия Тишинская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Они рождаются с непонятной тоской по неизвестному. Они похожи на нас, но они не мы. Мы никогда не различим их в толпе. Они ничем не выдадут себя, проживая обычную жизнь смертного. Никогда мы не узнаем, что они иные, даже глядя им в глаза. Они несут свой крест каждый день, из века в век. И мир стоит нерушимым, покуда они среди нас.



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