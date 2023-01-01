Тютюнин против инопланетян. Алекс Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Инопланетяне уже повсюду! Они продают нам водку, мы голосуем за них на выборах. Они охмуряют народ, чтобы казаться добренькими, а на самом деле это – зеленые, скользкие и противные твари. И ещe – они едят лягушек! Казалось бы, Земля в опасности, но живут на ней Серeга Тютюнин и Леха Окуркин. Сдав бутылки, они начинают действовать, а значит, инопланетянам несдобровать…



Тютюнин против инопланетян слушать на видеосервисе Wink.