Тюремные Гарики. Игорь Губерман (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Вашему вниманию КонтентМедиа представляет новинку поэтической серии – книгу Игоря Губермана «Тюремные гарики». Здесь жестко стелется кровать, здесь нет живого шума, в тюрьме нельзя болеть и ждать, но можно жить и думать. С годами жизнь пойдет налаженней и все забудется, конечно, но хрип ключа в замочной скважине во мне останется навечно. «Тюремные гарики» стихи горькие, но при этом удивительно светлые, это стихи, пронизанные желанием остаться Человеком в страшном искореженном лагерном быте, стихи о выживании, страхе и любви. Читает «Тюремные гарики» сам автор, перемежая их рассказами-воспоминаниями о тюрьме.



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