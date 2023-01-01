Тысяча и одна ночь. Эпосы, легенды и сказания (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию сказки «Тысячи и одной ночи» – памятник средневековой арабской литературы, собрание рассказов, объединeнное историей о царе Шахриаре и его жене Шахразаде. Столкнувшись с неверностью первой жены, Шахриар каждый день берeт себе новую жену и казнит еe после первой же брачной ночи. Однако находчивая и мужественная Шахразада каждую ночь рассказывает царю занимательную историю. С наступлением утра она прерывает своe повествование на самом интересном месте, и увлечeнный рассказом царь не в силах отказаться услышать продолжение… Течение времени не отразилось на популярности историй Шахразады. Мудрые и изящные восточные сказки продолжают поражать наше воображение, как яркая пестрота роскошных восточных тканей, мерцание стали беспощадных мусульманских клинков, таинственный блеск разноцветных арабских чаш… Перевод с французского языка по изданию Мардуса Содержание: 01. История царя Шахриара и брата его, царя Шахземана 02. Рассказ о Синдбаде-мореходе 03. Алладин и волшебная лампа 04. Али-Баба и сорок разбойников 05. История сапожника Мааруфа и жены его Фатимы



Тысяча и одна ночь слушать на видеосервисе Wink.