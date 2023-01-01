Тысяча и один призрак. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вампиры! Как в наш век электронных развлечений эти дракулы сумели стать хитом и моды и приколов молодeжи? Как средневековые страшилки преобразили наших желторотых юнцов в мистических готов? Но есть вопрос и поинтереснее. Как мог предвидеть такой поворот событий самый популярный рассказчик планеты, да ещe за полтора века до самого феномена? Поразительно современно. Будто вчера написано. Только талантливее и лучше. Но таков уж А. Дюма! И тема чертовщины – вурдалаков, отрубленных голов, если он берeтся за неe, – становится его темой. Итак, запаситесь мужеством и валерьянкой и дрожите. Но и посмейтесь от души! Как же без этого у блистательного А. Дюма!



Тысяча и один призрак слушать на видеосервисе Wink.