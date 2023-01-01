Тётя Соня из Сианя. Владимир Зисман (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Добавьте юмора в праздничную суматоху! Тётя Соня знает, как поднять настроение, уж поверьте :-) Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерп�ением ждут длинных выходных. Скоротайте несколько вечеров в компании с аудиоверсиями серии замечательных рассказов к Новому Году и Рождеству! Соответствующее праздничное настроение гарантируем!



Тётя Соня из Сианя слушать на видеосервисе Wink.