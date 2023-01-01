Тяжелая витушка. Павел Бажов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Это про мою-то витушку? Как я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно, от отцов? Посмеяться, гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники. А ведь было. Вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось. Иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору… Чуть с голово�й не умыл. Где все помнить!..»



Тяжелая витушка слушать на видеосервисе Wink.