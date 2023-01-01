Тяжелая утрата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В семью Васиных два года назад пришло большое горе: от лейкемии умерла Лиза, восьмилетняя дочь Полины и Николая. С тех пор жизнь Полины превратилась в постоянную скорбь и непрерывный ритуал поминовения дочери. Полина ежедневно разговаривала с портретом Лизы, но однажды он упал и разбился. Пережив нервный срыв, Полина обратилась к психоаналитику. Муж и 18-летний сын Игорь не могли мириться с тем, что их дом превращен Полиной в настоящий склеп. И лишь самая близкая подруга Полины Надя поддерживала в ней эти настроения. После того, как Полина обвинила Николая в черствости и равнодушии, он ушел из семьи. А в результате скандала, который произошел между любимой девушкой Игоря Милой и Полиной, ушел из дома и сын. Выяснилось, что Николай теперь живет с Надей. Только когда у Игоря и Милы родился ребенок, Полине удалось уговорить их вернуться к ней. Ухаживая за внучкой, Полина, по-настоящему вернулась к жизни. На праздник по случаю рождения девочки пришел Николай с Надей. Здесь-то и выяснилось, что это Надя подстроила падение портрета Лизы и другие якобы мистические явления в доме Полины. Надя таким способом добилась того, что Николай бросил Полину и ушел к ней. Увидев истинную сущность Нади, Николай вскоре возвращается в свою большую семью.



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