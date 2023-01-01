WinkАудиокнигиТы же оратор. Мощные инструменты для выступлений и презентаций. Александр Яныхбаш
Ты же оратор. Мощные инструменты для выступлений и презентаций. Александр Яныхбаш (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
297 мин0+
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Сюжет
"Александр Яныхбаш – основатель школы ораторского мастерства «Let me speak», преподаватель Сколково и МВА-программ МГИМО. Подготовил к презентациям более 100 руководителей компаний: Apple, Сбербанк, HeadHunter, Альфа-банк, Adidas, IBS Group и др. Экспресс-прокачка навыков для эффектных презентаций! Три главных ключа к успешному выступлению: информативность, эмоции и интерактив. Александр пошагово разбирает этапы подготовки успешного выступления. Помогает учесть индивидуальные особенности и сформировать собственный стиль. В книге вы найдете: •
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