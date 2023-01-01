Ты встретился не с вирусом. Ты встретился с собой. Наталья Ковалева-Перепеченко (книга, 2020) слушать онлайн

Книга Натальи Ковалeвой-Перепеченко – это захватывающее путешествие вглубь себя, которое доказывает, что истинные смыслы и неожиданные разгадки спрятаны в каждом из нас. «Ты встретился не с вирусом. Ты встретился с собой» – сборник статей, способный стать настоящим спасением для всех, кто заплутал на страницах собственной жизни. Автор утверждает, что даже самые мрачные ситуации разрешимы, и приоткрывает читателям драгоценную завесу кратчайшего пути к неиссякаемому счастью. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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