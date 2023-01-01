Ты свободен! ШАГ 3: Принять эмоции и чувства. Дина Бабаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Хмурое утро, дождь заливается за воротник, в вагоне метро сплошь печальные люди, которые едут на нелюбимую работу. Что вы чувствуете, попадая в такую среду? День становится отвратительным, дождь – ледяной водой, люди вокруг – чудовищами, а работа – адом. Но ведь эпитеты подбираете вы! Утро может быть приятно прохладным, дождь – освежающим, а люди в метро – расслабленными. Дина Бабаева предлагает пойти дальше: представьте, что люди улыбаются. Как теперь ваше настроение? Чувства и эмоции нужно вытаскивать на свет и прорабатывать – об этом лекция Дины Бабаевой. "Обращение автора" Мы все проживаем сейчас непростые времена. Когда я говорю ВСЕ, я имею ввиду буквально всех. И себя в том числе. Спектр эмоций, которые мы испытываем, выбивает почву из под ног. Привычные опоры рухнули у каждого. Все, что мы знали прежде, больше не работает. А новых, внутренних опор, у многих из нас так и не появилось. Те, кто давно работал в терапии или занимался духовными практиками, чувствуют себя сегодня стабильнее. Те, у кого такого опыта не было, переживают сильнее. Многие из нас сегодня застряли в периоде ожидания. Это адекватная реакция психики, но дело в том, что мир прежним не станет. Он уже другой, и в этом другом мире нужно действовать по новому, чтобы сохранить себя, своих близких, и способность к критическому мышлению. Эту серию лекций я записала три года назад. Но принципы, которые в ней озвучены, сейчас актуальны, как никогда. Потому что она как раз про те внутренний опоры и простые внешние действия, которые помогают их выстроить. Каждая лекция – аудиотерапия. Буквально. Слушайте, выходите в ресурс, чтобы иметь возможность действовать, и делать то зависящее от вас, что сделает этот новый мир лучше. С любовью в сердце, ваш автор.



Ты свободен! ШАГ 3: Принять эмоции и чувства слушать на видеосервисе Wink.