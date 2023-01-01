Ты свободен! ШАГ 2: Поверить в себя. Дина Бабаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Автомобиль выезжает из пункта А и долго-долго движется к пункту Б. Возможно, он туда никогда и не приедет. Похоже на начало странной математической задачки, но это описание пути большинства людей. В пункте А мы боимся всего, а особенно – стать ненужными обществу. Мы ищем чужого одобрения, хотя и верим в самодостаточность. Те, кто добрался до пункта Б, ценят себя по-настоящему просто потому, что они есть. Этим людям больше не важны мнения окружающих. Вместе с Диной Бабаевой вы найдете себя на этом отрезке между А и Б, разберетесь в природе веры в себя и проработаете страхи, мешающие двигаться от провалов к хеппи-эндам. "Обращение автора" Мы все проживаем сейчас непростые времена. Когда я говорю ВСЕ, я имею ввиду буквально всех. И себя в том числе. Спектр эмоций, которые мы испытываем, выбивает почву из под ног. Привычные опоры рухнули у каждого. Все, что мы знали прежде, больше не работает. А новых, внутренних опор, у многих из нас так и не появилось. Те, кто давно работал в терапии или занимался духовными практиками, чувствуют себя сегодня стабильнее. Те, у кого такого опыта не было, переживают сильнее. Многие из нас сегодня застряли в периоде ожидания. Это адекватная реакция психики, но дело в том, что мир прежним не станет. Он уже другой, и в этом другом мире нужно действовать по новому, чтобы сохранить себя, своих близких, и способность к критическому мышлению. Эту серию лекций я записала три года назад. Но принципы, которые в ней озвучены, сейчас актуальны, как никогда. Потому что она как раз про те внутренний опоры и простые внешние действия, которые помогают их выстроить. Каждая лекция – аудиотерапия. Буквально. Слушайте, выходите в ресурс, чтобы иметь возможность действовать, и делать то зависящее от вас, что сделает этот новый мир лучше. С любовью в сердце, ваш автор.



Ты свободен! ШАГ 2: Поверить в себя слушать на видеосервисе Wink.