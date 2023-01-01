Ты свободен! Куда вы сливаете энергию. Дина Бабаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Из 68 подростков только трое смогли провести восемь часов наедине с собой, не обращаясь к другим людям и не хватаясь за гаджеты,– таков результат эксперимента известного российского психолога. А что насчет взрослых? Вы пробовали остаться наедине с собой, не отвлекаясь ни на что? Дина Бабаева уверена, что такие практики необходимы, иначе энергетический запас будет истощаться. В этой лекции автор рассказывает о том, куда мы сливаем энергию, дает рецепт экономии этого ресурса и учит его восполнять. "Обращение автора" Мы все проживаем сейчас непростые времена. Когда я говорю ВСЕ, я имею ввиду буквально всех. И себя в том числе. Спектр эмоций, которые мы испытываем, выбивает почву из под ног. Привычные опоры рухнули у каждого. Все, что мы знали прежде, больше не работает. А новых, внутренних опор, у многих из нас так и не появилось. Те, кто давно работал в терапии или занимался духовными практиками, чувствуют себя сегодня стабильнее. Те, у кого такого опыта не было, переживают сильнее. Многие из нас сегодня застряли в периоде ожидания. Это адекватная реакция психики, но дело в том, что мир прежним не станет. Он уже другой, и в этом другом мире нужно действовать по новому, чтобы сохранить себя, своих близких, и способность к критическому мышлению. Эту серию лекций я записала три года назад. Но принципы, которые в ней озвучены, сейчас актуальны, как никогда. Потому что она как раз про те внутренний опоры и простые внешние действия, которые помогают их выстроить. Каждая лекция – аудиотерапия. Буквально. Слушайте, выходите в ресурс, чтобы иметь возможность действовать, и делать то зависящее от вас, что сделает этот новый мир лучше. С любовью в сердце, ваш автор.



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