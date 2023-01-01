Ты прирожденный чемпион. Зиг Зиглар (книга, 2020) слушать онлайн

Такого человека, как вы, на земле не было и не будет. Вы редкий человек. Уникальный. Ни на кого не похожий. Вы созданы для успеха. Вы запрограммированы на достижения. Вы снабжены задатками величия. Вопрос лишь в том, ощущаете ли вы это. Верите ли вы, что можете достигнуть любой намеченной цели? Или столкнулись с тем, что успех вечно ускользает? Если так, то вам нужно подрегулировать свое мышление и научиться видеть мир по-другому. Вы должны уметь видеть себя так, будто вы уже достигли успеха. Иными словами, вам нужно заново нарисовать свой собственный образ у себя в голове, и Зиг Зиглар вам в этом поможет. Всe в ваших силах. Ведь «Вы можете изменить себя и свое положение в мире, изменив то, что поступает к вам в голову извне». Зиг Зиглар начал с компании из одного человека и вырастил корпорацию. Его книги разошлись миллионными тиражами на нескольких языках. И неудивительно: ведь то, о чем он пишет, усвоено на опыте и доказано успешной карьерой. Итак, слушайте эту аудиокнигу и начинайте укреплять веру в себя и свои способности. Вы достигнете намеченных целей и сможете гордиться собой. И научитесь видеть себя успешным человеком, чей девиз – «Я могу!» Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Зига Зиглара: «Цели. Как пользоваться жизнью на всю катушку» «Вид с вершины. Как перейти от успеха к значимости»



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