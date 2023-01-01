Ты предназначена мне. Алиса Ковалевская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Алисы Ковалевской – «Ты предназначена мне», третью в серии «Его невинная добыча». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Эммой Бородиной. Она появилась тёмной дождливой ночью. Девчонка, молящая меня о помощи. Девчонка, забравшаяся в сердце. Девчонка, которую я сломал и вышвырнул из своей жизни. Но она предназначена мне, и я верну её, чего бы мне это ни стоило. – Больше не приближайся ко мне! Я хотела остаться твоей. Навсегда. Но ты… – попятилась, когда я сделал шаг к ней.– Ты сам этого не захотел! Ты предал всех, кто тебя любил, Руслан!– выкрикнула зло. – Ты предназначена мне,– выговорил я жёстко, смотря ей в глаза. Оставляя право выбора за собой. —Только мне, девочка, и никому больше. Третья книга про Руслана и Еву из серии «Его невинная добыча». На счету актрисы Эммы Бородиной роли в российских популярных сериалах и фильмах, в том числе “Закрытая школа”, “Час Волкова”, “Братья Карамазовы” и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как “Страховщик (2014)”, “Терминатор: Генезис(2015)”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев(2015)”, “Обитель зла: Последняя глава(2016)”, “Союзники(2016)”, “Бегущий по лезвию 2049(2017)” и многих других. Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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