Ты можешь идти один. Василий Криптонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Застенчивый подросток Дима знакомится с новым одноклассником. Борис Брик – странный парень. С первых дней в школе его прозвали Маленьким Принцем. Он знает то, чего не должен знать человек, но теряется там, где каждый подросток чувствует себя как рыба в воде. Он с одинаковым энтузиазмом поражает учителей своими способностями и противостоит жестоким хулиганам. Он либо сумасшедший, либо действительно явился из невероятных космических далей, приведя за собой погоню. На глазах школьника, который давно забыл о своем праве на счастье, разворачивается битва между двумя главными силами Вселенной. Дима должен выбрать: слиться с серой массой безразличных людей или идти в бой, даже если идти придется одному.



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