Ты – моё счастье. Наталья Аверкиева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Это было так давно, что даже деревья уже не помнят. Мора – молодая деревенская ведьма, которая убивает взглядом и может обращаться. Ее боятся и ненавидят, а дом обходят стороной. Она одинока и нелюдима. Рядом с ней лишь волки и медведь – ее помощники и защитники, да соседка приглядывает за сиротой, а то совсем пропадет. Но однажды в доме Моры появляется младенец, который полностью меняет жизнь ведьмы.(Не)форматная сказка о самой настоящей и ценной любви.



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