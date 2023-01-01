Ты избран. Ростислав Кот
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Ты избран. Ростислав Кот

Ты избран. Ростислав Кот (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика16+

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Сюжет

Главный герой, Ачет по прозвищу Космонавт,– агент секретной службы малонаселённой звёздной колонии. Неожиданно к нему в руки попадает план готовящегося вторжения из более «цивилизованных» миров. Ачет пытается предотвратить беду. Однако кто-то из местных правителей из сиюминутных побуждений пытается утаить сведения о надвигающейся угрозе. Жизнь Ачета повисает на волоске…Эта книга – начало большой истории. Эпизод первый проекта «Черная игла». Много ещё всего будет впереди. Но первый бой будущей войны – он всегда первый бой.

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