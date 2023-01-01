Ты будешь там?. Гийом Мюссо (книга, 2021) слушать онлайн

Можно ли вернуться в прошлое, чтобы исправить сделанные ошибки? Доктор Элиот Купер был уверен, что это невозможно – в самом деле, жизнь не видеоплеер, здесь нет функции обратной перемотки. Но одно событие, которое произошло в далекой Камбодже, куда доктор Купер прилетел с миссией Красного Креста, изменило его взгляд на проблему. Забрезжила возможность все переиграть. Вот только как воспользоваться этой возможностью? Ведь каждый его шаг чреват серьезными изменениями в судьбах его близких…



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