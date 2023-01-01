Твоя жизнь — твой путь. Навыки терапии принятия и ответственности, которые помогут подросткам управлять эмоциями и повысить устойчивость. Джозеф Чиаррочи, Луиза Хейз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Взять жизнь в собственные руки и успешно решать проблемы — то, чему можно научиться, путешествуя по жизни с этой книгой. А заодно разобраться, что такое тревога и как с ней справляться. Что делать, когда настроение кошмарное, а мир кажется опасным и чуждым. Как вытряхнуть из головы скверные и навязчивые мысли, наладить отношения, понять себя и других людей, стать увереннее в себе. Авторы помогут тебе научиться использовать свои внутренние ресурсы, когда кажется, что нет ни сил, ни желания что-то менять.



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