Твой сыр взял я! История для тех, кто не хочет быть мышкой в чужом лабиринте. Дипак Малхотра (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Ум и трудолюбие отнюдь не единственные условия успеха. Для решения некоторых задач одних лишь усилий, намерений и интеллекта недостаточно. Случается, что нам необходимо научиться делать шаг назад, чтобы поставить под сомнение свои гипотезы, разглядеть в новых способах пережитки старых подходов, приложить не просто больше стараний, но и сделать это иначе, а самое главное – создать вокруг атмосферу, располагающую к тому, чтобы постоянно задаваться вопросами: «Для чего?», «Почему нет?». Профессор Гарвардской школы бизнеса Дипак Малхотра предлагает бросить вызов предубеждениям, в корне изменить обстоятельства и сыграть по другим – собственным – правилам. Дополнительная информация Притча Спенсера Джонсона о сыре и лабиринте известна многим из тех, кто задумывается о происходящих изменениях и в жизни, и в бизнесе. Она – о необходимости принять перемены за постоянное условие. Каким бы трудом нам ни доставался «кусок сыра», будь то положение в обществе или завоеванный рынок,– рано или поздно он либо «исчезнет», либо «испортится». А значит, нужно быть готовым к тому, чтобы снова пуститься на поиски. Профессор Дипак Малхотра, будучи активно вовлеченным не только в преподавательскую, но и в консалтинговую деятельность в сфере бизнеса, смотрит на историю мыши в лабиринте гораздо глубже. Он призывает не столько продолжать поиски, адаптируясь к новым условиям, сколько подняться над проблемой и задаться более глобальными вопросами: кто определяет правила игры, что будет, если шагнуть за установленные рамки и задать собственные параметры? Такой подход одинаково полезен и сотрудникам компаний, и владельцам бизнеса. Ведь для того, чтобы побеждать, мало уметь быстро приспосабливаться к переменам, новым технологиям или профессиональным требованиям, важно видеть перспективу, находить нетрадиционные подходы и самостоятельно формировать среду.



Твой сыр взял я! История для тех, кто не хочет быть мышкой в чужом лабиринте слушать на видеосервисе Wink.