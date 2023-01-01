Твой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Павел Дымченко не разделяет тревоги своей жены Риты, которая после двух лет супружеской жизни не может забеременеть. Рита просит его пойти обследование, но Павел считает, что оно излишне – ведь у него есть сын от первого брака, Миша. Рита обвиняет Павла в эгоизме. Павел вынужден обратиться к врачу, и обследование показывает, что он бесплоден. Теперь все мысли Павла занимает вопрос, является ли он отцом Миши. Он требует от Лены, своей бывшей жены, объяснений, и та признается, что отцом Миши был другой мужчина. Павел отказывается общаться с мальчиком. Он ожидает от Риты сочувствия. Но та говорит Павлу, что он опять думает только о своих несчастьях, его мало заботит ее судьба. Рита уходит от Павла, и он глубоко переживает это. Спустя некоторое время, Лена сообщает Павлу, что Миша пропал, катаясь на велосипеде. Мальчика ищут всю ночь, но безуспешно. Лена признается Павлу: она сказала сыну, что он не нужен папе. Павел понимает, что, несмотря ни на что, любит Мишу, как родного сына. К счастью, сбежавший мальчик находится – его возвращает домой Рита, работающая в детской комнате милиции. Чувствуя свою вину перед Мишей, Павел остается с ним и Леной. Но он скучает по Рите. Поняв, что неискренние отношения между родителями, в первую очередь, повредят Мише, Павел идет к Рите и просит у нее прощения. Та, говорит, что чувствует вину перед Павлом – она поняла, как дорог ему Миша. Рита и Павел мирятся. Они решают не сдаваться и прибегнуть к медицинским методам по борьбе с бесплодием.



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