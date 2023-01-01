Твой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Твой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Твой сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Павел Дымченко не разделяет тревоги своей жены Риты, которая после двух лет супружеской жизни не может забеременеть. Рита просит его пойти обследование, но Павел считает, что оно излишне – ведь у него есть сын от первого брака, Миша. Рита обвиняет Павла в эгоизме. Павел вынужден обратиться к врачу, и обследование показывает, что он бесплоден. Теперь все мысли Павла занимает вопрос, является ли он отцом Миши. Он требует от Лены, своей бывшей жены, объяснений, и та признается, что отцом Миши был другой мужчина. Павел отказывается общаться с мальчиком. Он ожидает от Риты сочувствия. Но та говорит Павлу, что он опять думает только о своих несчастьях, его мало заботит ее судьба. Рита уходит от Павла, и он глубоко переживает это. Спустя некоторое время, Лена сообщает Павлу, что Миша пропал, катаясь на велосипеде. Мальчика ищут всю ночь, но безуспешно. Лена признается Павлу: она сказала сыну, что он не нужен папе. Павел понимает, что, несмотря ни на что, любит Мишу, как родного сына. К счастью, сбежавший мальчик находится – его возвращает домой Рита, работающая в детской комнате милиции. Чувствуя свою вину перед Мишей, Павел остается с ним и Леной. Но он скучает по Рите. Поняв, что неискренние отношения между родителями, в первую очередь, повредят Мише, Павел идет к Рите и просит у нее прощения. Та, говорит, что чувствует вину перед Павлом – она поняла, как дорог ему Миша. Рита и Павел мирятся. Они решают не сдаваться и прибегнуть к медицинским методам по борьбе с бесплодием.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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