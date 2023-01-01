Твой ребенок – гений. Петр Зорин (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиокнига «Твой ребeнок – гений» поможет родителям развить творческий потенциал ребeнка. «Каждый родившийся ребeнок потенциально гениален и от нас с вами зависит, будет ли реализована его гениальность, или же его способности так никогда и не будут в полной мере востребованы», – считает автор аудиокниги, врач-психотерапевт Пeтр Григорьевич Зорин. По мнению известного американского психолога и врача Глена Домана, любой человек в момент своего рождения обладает более высоким умственным потенциалом, чем тот, который имел Леонардо да Винчи. Чтобы развить этот потенциал, необходимо правильное духовное и физическое воспитание, которое особенно важно в первые годы жизни. И начинать это воспитание нужно не со времени рождения ребeнка, а ещe раньше – с периода его зачатия. В аудиокниге подробно рассказывается о самовосприятии малыша и о формировании его «я», о физических и психологических особенностях, о развитии абстрактного мышления и интеллекта, воображения, фантазии и творческих способностей, о взаимоотношениях со взрослыми, о типичных ошибках в воспитании.



Твой ребенок – гений слушать на видеосервисе Wink.