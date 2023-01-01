Творцы заклинаний. Терри Пратчетт (книга, 1987) слушать онлайн

Сюжет

Всем известно, что в Плоском мире волшебниками могут быть только мужчины. Более того, волшебный посох может быть передан только восьмому сыну восьмого сына. Но в этот раз произошла серьезная ошибка….. Посох оказался у девочки. Впервые представительнице слабого пола суждено переступить порог �Незримого Университета в Анк-Морпорк, где до этого никогда не училась ни одна женщина, и овладеть всеми секретами магии и волшебства.



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