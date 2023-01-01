Творимые легенды и апокрифы. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн

«Иван Степанович Вагнер, профессор 1-го Московского университета по кафедре биологии, давно известен своим ученым коллегам как исключительно разносторонний ум, талантливый изобретатель и смелый экспериментатор. Широкой же публике Вагнер стал известен всего пять лет назад, когда ему пришлось в�ыступить в качестве обвиняемого по так называемому „собачьему делу“ в народном суде…»



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