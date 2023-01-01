Творчество. Высвобождение внутренних сил. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творчество – это уникальная возможность развить собственную индивидуальность, обрести свободу и стать личностью. Но… не каждый из нас такой возможностью пользуется. В этой книге Ошо говорит, что творческое мышление очень важно для того, чтобы стать осознаннее и почувствовать силу своего «Я». Великий мистик утверждает, что если мы хотим быть творческими, то нам придется избавиться от всей обусловленности; иначе творчество будет просто копированием – копией под копирку. «Творец не может следовать по проторенному пути. Он должен найти свой собственный путь, прорубаясь сквозь джунгли жизни»,– говорит Ошо. Скорее всего, мы не станем известными музыкантами, певцами или танцорами и не обретем славу; но в своем творчестве мы найдем намного больше – мы найдем себя. «Творчество» – это настольная книга для тех, кто понимает необходимость привнести больше творчества, игры и гибкости в свою жизнь. Это учебник, который поможет вам мысленно «выйти за пределы» сознания. О чем книга Ошо говорит, что настоящему творчеству нельзя научиться: здесь нет явных рецептов или конкретных упражнений. Творчество – это то, что никто раньше до тебя не делал. Это твоя собственная индивидуальность. Но… если творчеству нельзя научиться, как тогда быть? Ошо утверждает, что творческие способности заложены в каждом человеке. И ключ к открытию этих способностей – дать своей душе творить через тебя, минуя логику ума. Осваивай технику игры на фортепьяно, учи ноты, набирайся опыта, анализируй, «переваривай» его, а потом… порви все это на мелкие кусочки и выбрось из головы. В один прекрасный момент произойдет перелом и наступит озарение – ты поймешь, что значит Творить. Почему книгу стоит прочитать В этой книге Ошо предлагает необычный подход к развитию творческих способностей. Он советует какое-то время посвятить тому или иному виду творчества, потом сделать перерыв и через несколько месяцев снова начать заниматься выбранным вами видом творческой деятельности – так, как будто вы делаете это впервые. Ошо предлагает много полезных рекомендаций, выбирайте свою – и начинайте творить! Для кого эта книга ? для тех, кто хочет научиться мыслить творчески; ? для тех, кто хочет изменить отношение к себе и своим способностям; ? для тех, кто стремиться стать свободнее и освободиться от гнета «коллективного ума»; ? для тех, кто любит книги Ошо. Почему решили издать Глубина мудрости Ошо – в простоте. В книге о творчестве автор предлагает идеи очень простые и одновременно очень мощные. Они выбивают опору из-под ваших ног – да так, что после обретения равновесия вы посмотрите на мир другими глазами. Ключевые понятия Радость, счастье, экстаз, страдание, блаженство, настоящее, удовлетворение



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