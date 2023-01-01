Творчество. Эмиль Золя (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Творчество» – четырнадцатый роман Эмиля Золя из цикла «Ругон-Маккары», посвящённого представителям одной семьи, жившей в годы Второй империи – периоде диктата Наполеона III, впервые изданные отдельной книгой в 1886 году. Клода Лантье в возрасте восьми лет привез в Плассан пожилой джентльмен, очарованный качеством его рисунков (см. роман «Западня»). Он также появляется в другом романе цикла – «Чрево Парижа». В «Творчестве» Лантье, имеющий сходство с импрессионистом Полем Сезанном,– друг детства писателя Пьера Сандоза, которому Золя передал много своих черт. Вместе с Сандозом и другими художниками и скульпторами Клод борется за внедрение новой формы живописи, далекой от неоклассических канонов, пользующихся популярностью на официальных выставках. Если некоторым из художников в конечном итоге удается одержать победу, Лантье идет от неудачи к неудаче, оставаясь непонятым публикой и часто собственными друзьями.



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