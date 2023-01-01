Творческий акт: дорога к сути. Рик Рубин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Творчество — это путешествие длиною в жизнь, а не просто путь от идеи к продукту. Более того, творчеству есть место в жизни каждого человека.

Эти и другие мысли о созидании пришл�и к Рику Рубину, легендарному музыкальному продюсеру, не просто так. Много лет работая с музыкантами разных жанров, он пытался создать для каждого из них пространство, в котором тот мог бы понять свой потенциал и выпускать лучшие работы.

Рик Рубин стал продюсером альбомов Metallica, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Адель, Шакиры, Jay-Z, Eminem и многих других музыкантов.

Рубин не только углубляется в психологические нюансы творческого процесса и креативного мышления, но и дает советы и упражнения, которые будут полезны как новичкам, так и опытным креативщикам.



Творческий акт: дорога к сути слушать на видеосервисе Wink.