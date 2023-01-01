Тузы и их шестерки. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По данным похоронного бюро «Черный венок», в городишке Вересково с некоторых пор резко возросло количество смертей. Причем умирают не только старики, уходят из жизни и молодые люди. Среди жителей поднялась самая настоящая паника. Есть подозрения, что где-то в городе существует мощный источник радиоактивного излучения. Секретный агент Юлия Максимова по кличке Багира получила задание найти зараженный участок. Своими действиями Багира кому-то здорово помешала. Ее предупредили. Но люди, стоящие за всем этим, явно не ограничатся простыми предупреждениями…



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