Тут багато неба. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

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Аудіокнига з новелою «Тут багато неба» із роману Олеся Гончара «Тронка». Таврійський степ вражає око. Але людина, крок за кроком вносить сюди свої зміни, роблячи його комфортним для життя. Так ця новела розповідає про робітників, які день за днем тягнуть магістральний канал, який повинен дати Криму воду. І наче не героїчна професія, яка змушує повсякденно виконувати величезній обсяг земельних робіт. А можливо і є в цьому героїка. Коли сам твориш природу, а навколо лише степ і так багато неба. Все докладно Ви почуєте у новелі «Тут багато неба» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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