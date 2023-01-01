Тусовка решает все. Секреты вхождения в профессиональные сообщества. Антон Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Умение общаться с людьми открывает перед человеком широкие перспективы. Контакты и связи в профессиональных кругах помогают успешно продвигаться по карьерной лестнице. Из аудио книги вы узнаете, как влиться в профессиональную тусовку, как стать своим в этой среде и как использовать общение �в профессиональном сообществе в своих целях. В аудио книге описан разработанный автором алгоритм оценки общения и рассказано, какие действия следует предпринять для раскрутки личного бренда. Опираясь на исследования современных психологов и на личный опыт, автор дает практические рекомендации, которые помогут вам эффективно взаимодействовать с людьми.



Тусовка решает все слушать на видеосервисе Wink.