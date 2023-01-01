Турнир. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В силу сложившихся обстоятельств, Вера Митрофанова уже целый год одна воспитывает брата-школьника Игоря. Но мальчик не может найти общий язык с Вячеславом – парнем Веры, и это огорчает ее. Вскоре Вера узнает, что Игоря посылают на региональный математический турнир, но ее радость омрачается приходом Глеба Шульги, который обвиняет Игоря в вымогательстве денег у его сына. Игорь уверяет Глеба в том, что это была шутка, а Вера просит мужчину не сообщать об инциденте в школу. Вячеслав делает Вере предложение, и она соглашается. Вера просит жениха выручить ее – дать необходимую сумму на поездку Игоря, но Вячеслав убеждает ее, что из Веры вытягивают деньги. Он предлагает устроить Игоря в интернат для одаренных детей. Вера понимает, что Вячеслав хочет избавиться от ее брата. Она отказывается стать его женой. Вера выясняет, что Глеб оплатил поездку ее брата. Она узнает от Глеба, что он давно потерял жену и один растит сына. Между Глебом и Верой возникает симпатия. Однажды, придя домой, Вера застает там Вячеслава, который говорит, что отправил Игоря к его матери, работающей в другом городе. Вера выгоняет Вячеслава. Игорь звонит Вере и говорит, что решил вернуться и ожидает утреннего поезда на маленькой станции. Глеб вызывается съездить за ним и привозит мальчика. Вера понимает, что, благодаря брату, в ее жизни появился любимый и надежный мужчина.



Турнир слушать на видеосервисе Wink.