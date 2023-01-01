Турист. Массимо Карлотто (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На протяжении нескольких лет то в одном, то в другом облюбованном туристами городе Европы находят трупы красивых женщин. Всем убитым от тридцати пяти до сорока пяти лет, все они задушены, и в каждом случае преступник унес сумочку жертвы. Ясно, что все убийства совершил один и тот же человек с нездоровой психикой. Полицейские дали ему прозвище Турист. Преступник невероятно хитер и не оставляет следов. Но в этот раз в Венеции он роковым образом ошибся с «избранницей». Владелица шикарной сумочки, которую ему все-таки удалось убить, несмотря на оказанный жесткий отпор, оказалась сотрудницей спецслужб. Найденная Туристом в потайном отделении сумочки флешка с фотографиями ослепительной восточной красавицы лишает его покоя – он выбирает ее своей следующей жертвой. Но теперь по его следам идут уже не только полицейские, им заинтересовались и люди посерьезнее…



Турист слушать на видеосервисе Wink.