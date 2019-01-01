Турбостратегия. Брайан Трейси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Турбостратегия» – новый бестселлер от Брайана Трейси, выдающегося эксперта по вопросам бизнеса и личностного успеха, теперь доступен в аудиоформате! В рабочих делах, как и во многих других сферах жизни, главное – результат. Хотите, чтобы ваш бизнес обеспечивал максимальную отдачу от вложенных усилий и вышел на совершенно новый уровень успеха в сжатые сроки? Тогда вам нужна не просто стратегия, а турбостратегия! Брайан Трейси предлагает вам высокоэффективный, интенсивный и целенаправленный путь к достижению впечатляющих результатов в бизнесе. Эта аудиокнига поможет вам провести быстрый стратегический анализ своей компании и принять неотложные решения для улучшения ее деятельности. Вы также научитесь: –сохранять гибкость – ключевое качество при работе с постоянно меняющимся рынком; –чётко формулировать видение своего бизнеса, его ценности и цели; –правильно сочетать основные компоненты маркетинга, адаптировать их к условиям рынка и действиям конкурентов; –нанимать компетентных сотрудников и мотивировать их мыслить категориями совершенства. Начните прямо сейчас двигаться к поставленным целям в области продаж, развития и прибыльности вашего бизнеса с невиданной ранее скоростью! © 2019 Попурри ℗ 2020 AB Publishing



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