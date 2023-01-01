Тупой панк-рок для интеллектуалов. Дмитрий Спирин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чем можно удивить слушателя в аудиокниге по третьему переизданию культовой автобиографии, написанной в начале двухтысячных годов? Тем, что это не аудиокнига, а настоящий, уникальный АУДИОСЕРИАЛ! Дмитрий Спирин и группа «Тараканы» совместно с издательством «Бомбора» представляют вашему вниманию «Тупой панк-рок для интеллектуалов», который зазвучит по-новому. В рамках хорошо знакомой истории вас ждут: • переработанный под аудио текст оригинальной книги, • рассказ от непосредственного участника событий, • тематическое музыкальное оформление, авторский саунд-дизайн, • фрагменты теле- и радиоэфиров, рекламные заставки и голоса России 90х, • неожиданные повороты и сюжетные паузы «на самом интересном месте», • ну и конечно музыка, без которой сложно вообразить историю о рок-группе! Панк-рок и интеллектуалы – казалось бы, вещи не связанные, но лидер «Тараканов!» Дмитрий СИД Спирин мастерски доказывает обратное. За ироничным названием книги кроется не просто история одной группы, а срез жизни неформалов 90-х всей России – одновременно смешной и горький. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Тупой панк-рок для интеллектуалов слушать на видеосервисе Wink.