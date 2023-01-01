Туман войны. Алексей Бобл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Денис Ковач, боец армии Ворнет, считал, что хорошо знает врага – вооруженные силы корпорации Аутком. Но все оказалось совсем не так! Война идет не там, где он думал, а силы Аутком лишь инструмент, которым манипулирует настоящий враг. Командование Ворнет скрывает реальное положение дел. Но что лучше: знать правду или оставаться в неведении? Где грань между истиной и ложью, вымыслом и реальностью? Где на самом деле прячется враг? И можно ли в принципе уничтожить его? Ковач намерен разобраться, ведь он боец, а не жертва!



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