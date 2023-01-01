Цыганская невеста. Кармен Мола (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Молния не ударяет в одно место дважды. Члены семьи Макайя не сомневались в этом, пока на них не обрушилась очередная трагедия. Накануне свадьбы похищена и убита Сусана Макайя. Убита тем же изощренным способом, что и ее старшая сестра Лара. Макайи принадлежат к цыганскому клану, который проворачивает в Мадриде темные дела, так что у полиции нет недостатка в зацепках и подозреваемых. Отец Сусаны клялся приструнить девушку, которая вела себя слишком независимо. Члены клана Макайя ненавидели мать Сусаны за то, что она не воспитала дочерей в цыганских традициях. Жених Сусаны мучился ревностью и нанял детектива, чтобы следить за ней. И все же инспектора Элену Бланко не оставляет ощущение, что она что-то упускает. Что это – интуиция опытного следователя? А может, Элене не дают покоя демоны прошлого?



Цыганская невеста слушать на видеосервисе Wink.