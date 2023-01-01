Цветы на снегу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Цветы на снегу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Цветы на снегу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Павел Нестеров влюбился в свою подчиненную Марину. Он попытался признаться ей в своих чувствах, но Марина обиделась, решив, что Павел к ней банально пристает. Павел понял свою ошибку и сменил тактику поведения. Он выяснил, что Марина каждый вечер ездит в областной детский садик за сыном. Он подвез ее, Марина рассказала, что в садике поблизости не было места, ей каждый день приходится возить ребенка за город. Павел познакомился с сыном Марины Димой и решил вопрос с детским садиком. Марина поняла, что Павла не стоит бояться, они стали друзьями. Марина пригласила Павла в кино. Своей дочери Любе Павел не рассказал о Марине, но решил посоветоваться, может ли молодая женщина полюбить мужчину в возрасте. Дочь убедила отца, что в таком случае женщиной движет только одно – корысть. Слова дочери зародили в Павле сомнения. Но он справился с собой, признался Марине в любви. Она убедила его в том, что чувства взаимны. Вскоре Павел сделал Марине предложение и перевез ее к себе вместе с Димой. Все бы ничего, но Люба явно была недовольна появлением мачехи. Павел старался не обращать внимания на некрасивое поведение Любы по отношению к Марине. Спустя короткое время, дочь показала отцу объявление в газете, в нем был указан мобильный телефон Марины. В объявлении предлагался обмен большой квартиры Павла. Павел пришел в ярость. Марина обиделась, что муж ее в чем-то подозревает, собрала вещи и вернулась с ребенком домой. С помощью психоаналитика Павлу удалось понять, что объявление – дело рук Любы. А Павел так глупо повелся на объявление, потому что где-то в глубине души продолжал верить в то, что Марина не может любить его бескорыстно. Дочь Люба подтвердила, что объявление в газету дала она. Павел помирился с Мариной.

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