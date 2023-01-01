Цветы на снегу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Павел Нестеров влюбился в свою подчиненную Марину. Он попытался признаться ей в своих чувствах, но Марина обиделась, решив, что Павел к ней банально пристает. Павел понял свою ошибку и сменил тактику поведения. Он выяснил, что Марина каждый вечер ездит в областной детский садик за сыном. Он подвез ее, Марина рассказала, что в садике поблизости не было места, ей каждый день приходится возить ребенка за город. Павел познакомился с сыном Марины Димой и решил вопрос с детским садиком. Марина поняла, что Павла не стоит бояться, они стали друзьями. Марина пригласила Павла в кино. Своей дочери Любе Павел не рассказал о Марине, но решил посоветоваться, может ли молодая женщина полюбить мужчину в возрасте. Дочь убедила отца, что в таком случае женщиной движет только одно – корысть. Слова дочери зародили в Павле сомнения. Но он справился с собой, признался Марине в любви. Она убедила его в том, что чувства взаимны. Вскоре Павел сделал Марине предложение и перевез ее к себе вместе с Димой. Все бы ничего, но Люба явно была недовольна появлением мачехи. Павел старался не обращать внимания на некрасивое поведение Любы по отношению к Марине. Спустя короткое время, дочь показала отцу объявление в газете, в нем был указан мобильный телефон Марины. В объявлении предлагался обмен большой квартиры Павла. Павел пришел в ярость. Марина обиделась, что муж ее в чем-то подозревает, собрала вещи и вернулась с ребенком домой. С помощью психоаналитика Павлу удалось понять, что объявление – дело рук Любы. А Павел так глупо повелся на объявление, потому что где-то в глубине души продолжал верить в то, что Марина не может любить его бескорыстно. Дочь Люба подтвердила, что объявление в газету дала она. Павел помирился с Мариной.



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