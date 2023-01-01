Цветочный сад. Год в окружении прекрасных растений. Эрин Бензакейн. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
Цветочный сад. Год в окружении прекрасных растений. Эрин Бензакейн. Ключевые идеи книги

Цветочный сад. Год в окружении прекрасных растений. Эрин Бензакейн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие23 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

У вас есть хобби или идея, которую вы хотели бы превратить в бизнес, но вы продолжаете отмахиваться от этого? Какой бы невероятной ни казалась ваша мечта, самое смелое, что вы можете сделать, — прислушаться к своему сердцу. Как это сделала Эрин Бензакейн — создательница цветочной фермы Floret.
История Эрин — прекрасный пример того, как страсть и упорство могут привести к впечатляющим результатам. Она не только создала успешный цветочный бизнес, но и вдохновила многих людей своими цветами и творчеством.
Садоводство — непрерывный процесс обучения и роста. Каждое время года приносит новые вызовы, побуждая садоводов адаптироваться, экспериментировать и ценить ритмичную природу жизни. Если вы решите пойти по этому пути, вам понадобится терпение, настойчивость и готовность извлекать уроки из успехов и неудач.

Цветочный сад слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Нон-фикшн
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг