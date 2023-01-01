Цветочный сад. Год в окружении прекрасных растений. Эрин Бензакейн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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У вас есть хобби или идея, которую вы хотели бы превратить в бизнес, но вы продолжаете отмахиваться от этого? Какой бы невероятной ни казалась ваша мечта, самое смелое, что вы можете сделать, �— прислушаться к своему сердцу. Как это сделала Эрин Бензакейн — создательница цветочной фермы Floret.

История Эрин — прекрасный пример того, как страсть и упорство могут привести к впечатляющим результатам. Она не только создала успешный цветочный бизнес, но и вдохновила многих людей своими цветами и творчеством.

Садоводство — непрерывный процесс обучения и роста. Каждое время года приносит новые вызовы, побуждая садоводов адаптироваться, экспериментировать и ценить ритмичную природу жизни. Если вы решите пойти по этому пути, вам понадобится терпение, настойчивость и готовность извлекать уроки из успехов и неудач.



Цветочный сад слушать на видеосервисе Wink.