Цвет волшебства. Терри Пратчетт (книга, 1983) слушать онлайн

Сюжет

«Цвет волшебства» – первый роман цикла о Плоском мире, подарит нам встречу с туристом Двацветок, его спутником Сундуком и волшебником-неудачником Ринсвиндом. Незадачливой троице предстоит пережить страшный пожар, попасть в храм злого божества Бэл-Шамгарота и побывать в гостях у народа, лета�ющего на воображаемых драконах. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги «Мрачный жнец» и «К оружию! К оружию»Продюсер издания: Владимир Воробьeв Copyright: © by Terry Pratchett «The Colour of Magic» © текст Терри Пратчетт «Цвет волшебства» © перевод И. Кравцова ©



Цвет волшебства слушать на видеосервисе Wink.