Цвет бедра испуганной нимфы. Валерий Бочков (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

1. Лингвистическая мастурбация, или Симуляция литературы в России. Эссе Лингвистическая мастурбация – здоровое проявление графомании. Она становится опасной лишь тогда, когда ее выдают за интеллектуальную литературу, литературу для избранных. Каковы ее свойства? 2. Лев и другие, которые помельче. Эссе-апокриф Характер у Льва Толстого был непростой. Можно сказать, противоречивый. А если уж начистоту – скверный характер был у Льва Толстого. Максим Горький приезжал в Ясную Поляну и подолгу гулял с графом по окрестным лугам, пытаясь выведать секреты писательского мастерства. 3. Азбука русской эротики. Эссе Эротическая цензура и, в первую очередь, самоцензура ощущается в русской литературе от Пушкина до Довлатова, понурое ханжество пополам с комсомольским платонизмом: в лучшем случае читателю намекают на процесс или дают примерный вектор развития. Империя русского эроса таинственна, это Терра Инкогнита, путешественники тут ступают на цыпочках и говорят шёпотом. 4. Гений малых форм. О’Генри – жизнь после смерти Почему О. Генри почти неведом в Америке и почему он так популярен в России? В жанре короткой прозы лишь Антон Чехов может соперничать с ним у русского читателя. Попробуем разобраться: прежде всего О. Генри говорит с нами на одном языке – на языке русского анекдота. Если вы когда-либо пытались пересказать иностранцу анекдот про Штирлица или Василия Ивановича, вы понимаете, что я имею в виду. У критиков и литературоведов приём этот так и называется «финал О. Генри»: когда в заключительном абзаце вся история вдруг переворачивается с ног на голову…



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