Цирцея. Мадлен Миллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Провокационное переложение мифологического сюжета. Американка Мадлен Миллер, филолог классик и шекспировед, стала известна читателям всего мира благодаря своему дебютному роману «Песнь Ахилла». «Цирцея» тоже уходит корнями в гомеровский эпос и так же завораживает неожиданной реконструкцией личной истории внутри мифа. Дочь титана Гелиоса, самого солнца, Цирцея растет в чертогах отца одинокой и нелюбимой. Божественное могущество ей недоступно, но, когда дает о себе знать ее непонятный и опасный дар, боги и титаны отправляют новоявленную колдунью в изгнание на необитаемый остров. Лишь изредка внешний мир врывается в ее одинокую вечность, пока не пристает к берегу избитый штормами корабль Одиссея. И далеко не всем последствиям этой встречи суждено остаться в легендах…



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