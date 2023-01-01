Цирковая лошадка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Цирковая лошадка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Цирковая лошадка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Юля Касаткина поругалась с мужем и вернулась в родной город. Юля надеялась, что в квартире, где она провела детство, ее окружат любовью и заботой. Но близкие Юли живут своей жизнью: к матери захаживает вдовец Федор Федорович, брат Олег ухаживает за беременной женой Катей. Юля видит, что мать распускает свитер покойного отца – чтобы связать обновку Федору Федоровичу. Она высказывает свое недовольство матери. Юля недоумевает, что со стен исчезли ее рисунки, а пианино отдали в библиотеку. Она пытается больше общаться с братом, но натыкается на недовольство Кати. Юля чувствует себя чужой в родном доме. Однажды она встречает бывшего одноклассника Тимофея, который был некогда влюблен в Юлю, и узнает, что он женится на подруге Юли. В очередной раз поссорившись с родными, Юля звонит Тимофею и приглашает его в офис матери, ключи от которого она втайне взяла. Юля дарит Тимофею «свадебный подарок» – она отдается ему. Юля предполагала осчастливить Тимофея, но он говорит ей, что после этого случая лишь еще больше оценил свою невесту. Расстроенная Юля узнает, что ее всю ночь искали родные, а Катя от нервного напряжения попала в больницу с угрозой выкидыша. Юля задумывается над тем, что сама вела себя с любимыми людьми, как эгоистка. Она пытается дозвониться до мужа. Наконец, он сам звонит ей и просит приехать. Счастливая Юля просит прощения у матери. Перед отъездом к мужу Юля с матерью идут в больницу навестить Катю.

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