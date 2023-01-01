Цико. Александр Михайлович Казбеги (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Писательское дарование и гражданская мужество Александра Казбеги особенно ярко проявились в его творческой деятельности 80-х годов XIX века. В его романах и рассказах с большой художественной силой передан внутренний мир героев, их чувства и переживания. Цико впервые встретилась с прекрасным юношей, самоотверженно ее любящим, она убедилась, что он похитил ее не ради того, чтобы ее обесчестить, насильно завладеть ею, нет, истинная любовь заставила Гугуа ее похитить. А это в глазах каждой горской девушки – подвиг, заслуживающий похвал; ктому же его взгляд, излучавший силу, победил, подчинил ее против воли… Электронная версия произведения публикуется по изданию 1955 года.



Цико слушать на видеосервисе Wink.