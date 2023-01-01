Цикл лекций «Иудаизм». Всеволод Вихнович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В курсе лекции рассматривается древнейшая монотеистическая религия мира – иудаизм, являющийся также одной из традиционных религий России. Показаны исторические корни его возникновения, формирование священной литературы – Библии и Талмуда. Слушатель познакомиться с основополагающими принципами и религиозными традициями иудаизма, обрядами жизненного цикла и иудейскими праздниками. Внимание уделено также истории важнейших направлений развития иудаизма, религиозного мессианизма, караимства, иудейской философии, каббалы, хасидизма и модернистских движений Нового времени. Лекции читает Всеволод Львович Вихнович – историк, специализирующийся на истории евреев и караимов России и сопредельных регионов. Участвовал во Всемирных конгрессах еврейских исследований в Иерусалиме и в Пятом конгрессе Европейской ассоциации еврейских исследований в Копенгагене, координатор семинаров «Дубновские чтения» при Петербургском институте иудаики.



Цикл лекций «Иудаизм» слушать на видеосервисе Wink.