Цикл лекций «Эзотерические учения». Сергей Пахомов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В курсе дается понимание специфики эзотерических учений, их связи с общим религиозным и культурным прошлым стран Европы, Азии и России. Рассматривается история возникновения эзотерических учений, их структура и генезис, отличия от традиционных религий, а также оригинальные эзотерические тексты, биографии мистиков и эзотериков, семиотическая основа оккультных наук. Лекции читает канд. филос. наук Сергей Владимирович Пахомов. Об авторе: Доцент кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ, возглавляет образовательную профильную программу «Индийская культура», преподает студентам различные индологические предметы, курирует ежегодно выходящую научную серию статей «Asiatica», ведет семинар «Восток: философия, религия, культура». Является членом правления Общества культурных связей с Индией. Ведет активную редакторско-издательскую деятельность, сотрудничая с издательствами «Наука», «СПбГУ», «Академический проект», «Амфора», «РХГА» и др. Выпустил 20 сборников научных статей, отредактировал и перевел около 20 книг в «оранжевой» востоковедной серии издательства «Наука». Является председателем международной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма, сопредседателем Центра по изучению эзотеризма и мистицизма при РХГА.



Цикл лекций «Эзотерические учения» слушать на видеосервисе Wink.