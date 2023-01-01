Цифровой вихрь. Как побеждать диджитал-новаторов их же оружием. Майкл Уэйд,Джефф Лаукс,Джеймс Маколей,Энди Норонха (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Руководители Google, Apple, Alibaba и других крупных мировых компаний рассказали в этой книге, как с помощью диджитал-технологий им удается удерживать свои позиции и ежегодно осуществлять прорывы. Cisco написала эту книгу для стартапов и других компаний, перед которыми стоит вопрос роста в эпоху изменен�ий. Прочитав эту книгу, вы сможете применить опыт таких гигантов, как Uber, Xiaomi и WhatsApp, чтобы улучшить свой продукт, клиентский сервис, маркетинг и больше зарабатывать. Авторы предлагают внедрять цифровые технологии сегодня или умереть завтра, отдав свою долю рынка маленькому, но технологичному стартапу.



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