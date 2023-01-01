Цифровой, или Brevis est. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человечество – большой манипуляционный кабинет, где все манипулируют всеми. Подросток Арсен Снегов, мастер компьютерных игр, понял это раньше других. Таланты геймера не остаются незамеченными: он оказывается сотрудником странной конторы, якобы занимающейся разработкой новой игры… Но кто з�нает, что там творится на самом деле? «Цифровой, или Brevis est» – новый роман знаменитого дуэта Марины и Сергея Дяченко, лауреатов множества литературных премий, – не оставит читателя равнодушным. «Цифровой, или Brevis est» продолжает цикл «Метаморфозы», начатый романом «Vita Nostra».



Цифровой, или Brevis est слушать на видеосервисе Wink.