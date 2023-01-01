WinkАудиокнигиЦифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики. Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. Ключевые идеи книги
Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики. Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие37 мин16+
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Сюжет
Мы живем в эпоху, когда цифровые инструменты и данные обеспечивают больший экономический рост, чем традиционное производство. Как именно работает цифровизация в разных отраслях? Какие пути выбирает Китай для повышения своей конкурентоспособности? В какой мере он опирается на опыт западных стран и каких перемен в социальной жизни ожидает? Об этом нашумевшая книга китайского миллиардера, главы компании Tencent Ма Хуатэна.
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