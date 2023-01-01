Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики. Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы живем в эпоху, когда цифровые инструменты и данные обеспечивают больший экономический рост, чем традиционное производство. Как именно работает цифровизация в разных отраслях? Какие пути выбирает Китай для повышения своей конкурентоспособности? В какой мере он опирается на опыт западных стран и каких перемен в социальной жизни ожидает? Об этом нашумевшая книга китайского миллиардера, главы компании Tencent Ма Хуатэна.



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